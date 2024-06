Stockholm ist in Microsoft Flight Simulator schöner geworden

HQ

Microsoft Flight Simulator pumpt weiterhin Updates der Welt heraus, und mit dem neuesten in der Reihe hat das Märchenland etwas Liebe erhalten. Unsere geliebte Hauptstadt ist mit der Veröffentlichung von City Update VII: European Cities II schöner denn je.

In einem Blogbeitrag geht Microsoft detailliert darauf ein, was sich in und um die schwedische Hauptstadt verändert hat, und schreibt:

"Die Stadt liegt auf mehreren niedrigen Inseln im Landesinneren der Ostsee im Südosten des Landes. Die Stadt ist reich an Kulturerbe und verfügt über eine Vielzahl von Architekturen, darunter das Stockholmer Rathaus, den Scandic Victoria Tower und die Riddarholmen-Kirche sowie die umliegende Gamla stan (Altstadt)."

Neben Stockholm, Nizza, Monaco, Porto, Barcelona und Madrid wurden auch aktualisiert, können Sie sich den Trailer unten ansehen.

Lust auf einen digitalen Flug über Stockholm?