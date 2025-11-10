Stitch kehrt zurück, um die Cover mehrerer kommender Marvel-Comics zu zieren

HQ

Im September mussten wir miterleben, wie Stitch das Comicgeschäft von Marvel übernahm und eine Reihe alternativer Comic-Cover veröffentlichte, auf denen der berühmte Alien-Charakter von Lilo & Stitch allerlei Chaos anrichtete. Offensichtlich war dies ein großer Erfolg, denn jetzt kehren Disney und Marvel für eine zweite Charge von Stitch -Covern für viele kommende Comic-Ausgaben zurück.

Insgesamt wird es fünf alternative Cover geben, von denen eines The Amazing Spider-Man, eines The Avengers, ein drittes Planet She-Hulk, ein viertes für Thor und ein fünftes für The Will of Doom gewidmet ist, eine neue Serie, die die für Marvel Comics geplanten Großereignisse im Jahr 2026 prägen wird.

Wenn Sie also auf der Suche nach etwas sind, das Sie vor dem neuen Jahr sammeln können, schauen Sie sich die Cover unten an, bevor sie am 17. Dezember (Avengers #17, Planet She-Hulk #2 und Thor #5 ) und am 24. Dezember (Amazing Spider-Man #18 und The Will of Doom #1 ) erscheinen.

