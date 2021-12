Sting ist bei den diesjährigen Game Awards dabei

HQ

Zusammen mit neuen Videospiel-Enthüllungen, und natürlich, Auszeichnungen, können wir bei den jährlichen Game Awards stets mit qualitativ hochwertigen musikalischen Vorführungen rechnen. In der Vergangenheit standen bereits große Namen wie Green Day, Hans Zimmer oder auch Chvrches auf dem Programm der Zeremonie.

Dieses Jahr wurde niemand anderes angekündigt, als der 17-fache Grammy-Gewinner Sting. Der ehemalige Leadsänger von The Police wird den Track ''What Could Have Been'', aus der aktuell sehr beliebten League of Legends-Netflix-Serie Arcane aufführen. Eine passende Wahl, wenn man bedenkt, wie positiv die Serie bereits von den Fans aufgenommen wurde.

Bis zu den Game Awards am 9. Dezember ist es nicht mehr lange. Sicherlich erhalten wir schon bald eine komplette Liste der Künstler und erhalten kleine Hinweise dazu, welche Spiele in diesem Jahr angekündigt werden.