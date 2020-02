Stimmiges Unterwasserabenteuer In Other Waters kommt zur Switch

Das Indie-Label Fellow Traveller hat uns heute das kleine Adventure In Other Waters von Allround-Talent Gareth Damian Martin vorgestellt, der das Spiel in Eigenregie unter seinem Studionamen Jump Over the Age entwickelt. Das Unterwasserabenteuer steckt uns in die Rolle einer Schiffs-KI, die verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen im Ozean eines Alien-Planeten ausführt. Wir werden in In Other Waters hauptsächlich Computermonitore mit Auswertungen verschiedener Datensätze sehen, trotzdem überzeugt der Titel im neuen Trailer mit einem bestechenden Design und einer gewissen Spannung. Während unserer Erkundung scheint eine größeres Mysterium zu entstehen, das wir im Spielverlauf lösen werden. Im Frühjahr soll der Titel auf PC, Mac und Nintendo Switch erscheinen.

