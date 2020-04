Stimmen und Soundtrack in Nier Replicant ver.1.22474487139 neu eingefangen

In der kommenden Ausgabe der Famitsu gibt es wohl ein Interview mit neuen Informationen zum Nier-Remaster. VG24/7 hat vor Veröffentlichung einen Blick darauf werfen und unter anderem herauslesen können, dass Fans des Originals mit umfangreichen Neuerungen rechnen dürfen. Konkret erwähnt wurden bislang vor allem die Bereiche Synchronisation und Soundtrack. Demnach werden wir wohl die beiden japanischen Synchronsprecher der Protagonisten 2B und 9S aus Nier: Automata hören, was zumindest Interpretationsspielraum für mögliche Überraschungen in Replicant freilegt. Beim Thema der Musik wurde zudem mitgeteilt, dass bekannte Songs überarbeitet und neu aufgenommen wurden, und dass im Vergleich zum Original häufiger auf dynamische Live-Sequenzen gesetzt werde.

Takahisa Taura, Director bei Platinum Games, unterstützt das Vorhaben laut diesen Quellen ebenfalls. Seine Aufgabe ist es, Toylogic dabei zu helfen, die Kampfsequenzen für Fans von Nier: Automata ansprechender zu gestalten. Neue Spieler sollten sich dennoch darauf einstellen, dass Nier bereits zehn Jahre alt ist und dementsprechend einige Eigenheiten aus dieser Zeit mitbringt. Unter anderem lässt sich das an der Kamera ausmachen, die sich wohl explizit an der Vorlage orientieren werde. Yoko-Taro-Spiele weigern sich häufig, sich in eine bestimmte Darstellungsform pressen zu lassen, deshalb wird während des Spielens häufig die Perspektive gewechselt. Im Endeffekt ist es also das Ziel von Entwickler, dass der Begriff "Remaster" nicht mehr komplett auf dieses Spiel zugreift. Wir sind jedenfalls gespannt, wie uns dieses Projekt am Ende überraschen wird.

You watching Werben

Quelle: GamesTalk.