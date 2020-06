Stilvolles Video zeigt euch neue Spielszenen aus Scarlet Nexus

Gestern Abend haben wir ein Interview mit dem Game Director von Scarlet Nexus veröffentlicht, das ist ein neues Action-Rollenspiel im Anime-Look vom Publisher Bandai Namco. Wir sprachen mit dem Chefentwickler Kenji Anabuki über verschiedene Aspekte und obwohl einige unserer Fragen noch nicht vollständig beantwortet wurden, haben wir ein paar spannende Einsichten in die Geschichte, die Kämpfe und das Kreaturen-Design erhalten. Anabuki hat damals übrigens Tales of Vesperia mitverantwortet und wird mit seinem Team deshalb auch in Scarlet Nexus auf JRPG-Systeme setzen.

Auf Twitter hat Bandai Namco übrigens damit begonnen, uns ein paar Informationen über die Hauptfigur Yuito Sumeragi zur Verfügung zu stellen. Wir erfahren etwas über seine Abstammung und welche Rolle seine Familie in der Zukunftsstadt New Himuka spielt. Auch ein paar seiner psychischen Fähigkeiten werden angesprochen. Abgerundet wird das alles durch neue Spielszenen und fünf frische Screenshots: