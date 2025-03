Stillen Sie Ihren Hunger nach 2D-Plattform-Action mit ReSetna, das jetzt auf Steam neu veröffentlicht wird

ReSetna war bei der Veröffentlichung im Januar letzten Jahres auf Steam unter dem Radar vieler Leute verschwunden, aber wenn man sich die Vorschau auf der Shop-Seite von Valve ansieht, wird einem klar, dass das Unternehmen vielleicht ein kleines Goldklumpen in dem nicht enden wollenden Fluss der Videospielveröffentlichungen gefunden hat.

In ReSetna sind wir ein fortschrittlicher Automat in einer Welt, in der die Menschheit so gut wie verschwunden ist, mit einer Mission: "die letzten menschlichen Köpfe zu retten, bevor sie für immer verloren gehen. Aber die Welt ist feindselig. Die Maschinen sind verrückt geworden und haben die Ruinen in ein Schlachtfeld verwandelt."

Das Spiel wurde am 31. Januar letzten Jahres veröffentlicht, aber seitdem hat es sich von Patch zu Patch weiterentwickelt (bis zu 14 Updates im ersten Monat) und ist in Qualität und Ambition gewachsen. Das erstmalige Studio Today's Games hat die Action in ein flüssiges und präzise kontrolliertes Erlebnis verwandelt und heute ihr bisher größtes Update enthüllt. Es heißt Ruby Armor, ist völlig kostenlos und Sie können im Trailer unten sehen, wie sich der Charakter auf dem Bildschirm verhält.

HQ

Was halten Sie davon?