Stillen Sie Ihren Durst nach Blut mit diesem Diablo-Rezeptbuch

Wir Gamer lieben ein gutes Kochbuch. Es ist etwas ganz Besonderes, Rezepte und Gerichte auf der Grundlage unserer Lieblingsvideospiele zubereiten zu können. In der Vergangenheit haben wir über die Kochbücher Sea of Thieves, Horizon und The Legend of Zelda berichtet, aber auch über solche, die auf Unterhaltungsprojekten basieren, wie Game of Thrones und Magic: The Gathering. Jetzt haben wir eine Option für alle Dämonentöter, die sich routinemäßig in Sanctuary einstempeln, um etwas Diablo zu tun.

Dieses Kochbuch, das von Insight Editions veröffentlicht wird, bietet über 60 Rezepte, die man in Angriff nehmen kann, darunter "Mai Tais to Old Fashions, es gibt erfrischende Getränke für jeden müden Wanderer, der sich durch die unerbittliche Dunkelheit in der Welt von Sanktuario kämpft." Tatsächlich ist es ein bisschen ein Betrug, es ein Kochbuch zu nennen, da es wirklich ein Getränkerezeptbuch ist, Da es sich ausschließlich auf Cocktails und die Kreation von Getränken konzentriert, die Sie in einer Taverne in Sanctuary finden könnten.

Das Buch wird außerdem mit 160 Seiten Diablo Überlieferungen und Kunstwerken unterstützt, was es zu einer großartigen Ergänzung für Ihren Couchtisch oder ein Regal in Ihrer Küche macht. Sie können vorbestellen, um jetzt bei Amazon für 27,99 $ zu buchen, aber Sie erhalten es erst, wenn es am 11. November 2025 auf den Markt kommt.

Welchen Diablo Cocktail mixen Sie am meisten?

