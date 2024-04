Still Wakes the Deep Vorschau: Ein erster Vorgeschmack auf den immersiven Horror-Titel

HQ

Als Still Wakes the Deep letztes Jahr angekündigt wurde, wurde positiv auf den ersten Teaser-Trailer reagiert. Es drehte sich um eine einsame, kompromittierte Ölplattform, auf der etwas Schreckliches passiert zu sein scheint, während wir in die Rolle des scheinbar einzigen Überlebenden schlüpfen, eines Schotten namens Caz McLeary.

Kurz vor Ostern hatte ich die Gelegenheit, während einer ID@Xbox Präsentation mit den Entwicklern The Chinese Room, insbesondere mit Lead Designer Rob McLachlan, etwas mehr vom Spiel zu sehen, die sowohl über die Arbeit an diesem Titel sprachen als auch etwa 15 Minuten Gameplay zeigten. Was ich zu sehen bekam, geschah kurz nach einer Katastrophe, aber das Team will immer noch nicht sagen, was tatsächlich passiert ist. Klar ist, dass Caz mitten in etwas Unerwartetem gelandet ist und ihm sehr kalt ist, was bedeutet, dass er sich aufwärmen muss, bevor er überhaupt anfangen kann, nach seinen Freunden und anderen möglichen Überlebenden zu suchen. Über das interne Kommunikationssystem nimmt er Kontakt zu einem anderen Bohrturmarbeiter auf, der bald abrupt verstummt.

Rettungsboote befinden sich auf der dem Untergang geweihten Bohrinsel, aber es wird nicht einfach sein, sie zu erreichen.

Er schaut weiter und stellt fest, dass alle Telefonleitungen zum Festland gekappt zu sein scheinen, was ein großes Problem ist, da das Spiel in den 70er Jahren spielt und das Internet und die Handys noch nicht existieren. Dies ist ein wichtiger Aspekt, und die Entwickler erklären, dass sie die Atmosphäre der Horrorfilme der 70er und frühen 80er Jahre nachbilden wollten, in denen das Gefühl eines einsamen und verletzlichen Überlebenden dominierte. Die größte genannte Inspirationsquelle war der Klassiker The Thing, aber auch Stanley Kubrick wurde erwähnt.

Es ist klar, dass das Team wirklich seine Hausaufgaben gemacht hat, und alles, von verlassenen Korridoren mit Wellen, die gegen die Fenster peitschen, bis hin zu rauchverseuchten Büros und Kantinen unterstreicht diese Ära. Ich selbst bin alt genug, um mich tatsächlich an die erste Hälfte der 80er Jahre zu erinnern und erlebe vieles von dem, was ich sehe, mit einem angenehmen Gefühl der Nostalgie. Die Bohrinsel Beira D steht übrigens vor der Küste Schottlands, und es war den Entwicklern wichtig, das Gefühl einer authentischen Bohrinsel aus dieser Zeit nachzubilden, und McLachlan sagt, dass das Team "akribisch recherchiert" hat, wie das Design aussehen würde.

Was auch immer Beira D getroffen hat, scheint nicht menschlich zu sein.

Kurz gesagt, das Design ist erstklassig, und es ist schwer, nicht von der kalten und klaustrophobischen Umgebung einer beschädigten Bohrinsel bei einem Sturm beeindruckt zu sein. Auch die Geräuschkulisse scheint etwas Besonderes zu sein, mit einem ständigen unangenehmen Knarren, das einem das Gefühl gibt, dass jeden Moment alles zusammenbrechen könnte. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, scheint Still Wakes the Deep um die Weihnachtszeit herum zu spielen, was einen fast perversen Kontrast schafft zwischen dem Personal, das versucht hat, die sterile und leicht abgenutzte Metallstruktur ein wenig festlicher zu gestalten, und der Tatsache, dass eine böse, tödliche Präsenz den Ort getroffen hat.

Aber zurück zum Abenteuer, in dem unser Protagonist nun auf der Suche nach seinem besten Freund Roy ist, der als Koch arbeitet. Bald hört er Stimmen von einem Kollegen namens Trots, der in einem verschlossenen Raum, der mysteriös strahlt, um Hilfe ruft, woraufhin die Stimme verstummt und Caz erkennt, dass das Schlimmste passiert zu sein scheint. Die Bohrinsel ist groß und enthält alle möglichen Einrichtungen, nicht zuletzt zur Erholung, und während Caz sich seinen Weg bahnt, kommt er an Billardtischen und dergleichen vorbei.

Der Protagonist Caz hat keine Waffen oder besonderen Fähigkeiten, aber er kann schwimmen.

Das Gefühl der Verletzlichkeit wird durch die Tatsache verstärkt, dass Caz unbewaffnet ist, und McLachlan bestätigt auch, dass es in diesem Titel keine Waffen gibt. So haben Sie keine Chance, sich gegen eine mögliche Bedrohung zu wehren. Tatsächlich gibt es keinerlei besondere Fähigkeiten, und die einzige Ausrüstung, die du hast, ist die Stirnlampe, die auf deinem Helm montiert ist.

Trotz der Tatsache, dass ein Großteil des beschädigten Rigs verlassen zu sein scheint, kann ich jetzt schon sagen, dass es den Entwicklern gelungen ist, das Gefühl zu erzeugen, dass die Hauptfigur immer beobachtet wird. Wie im bereits erwähnten The Thing basiert ein Großteil des Grusels auf dem, was man nicht sieht und nicht weiß, und nicht auf etwas Greifbarerem. Tatsächlich kann der Protagonist etwas sehen, und es verschwindet schnell und hinterlässt bei mir als Zuschauer das ungute Gefühl, dass das, was ich gesehen habe, vielleicht doch nicht echt ist.

Nach und nach wird die Bohrinsel zerstört, was das Überleben immer schwieriger macht.

Eine positive Welle überschwemmt mich, als ich den Küchenbereich erreiche und feststelle, dass ein erschütterter Roy doch noch am Leben ist, und das Duo schmiedet schnell einen Plan, um zu versuchen, zu den Rettungsbooten zu gelangen, wobei Caz zuerst den Weg freimacht. Die Bohrinsel wird in Mitleidenschaft gezogen und wird zweifellos irgendwann sinken, was bedeutet, dass es neben möglichen Feinden auch die Umgebung gibt, vor der man sich in Acht nehmen muss. Um auf der Suche nach Rettungsbooten aus der Küche zu kommen, muss Caz durch Lüftungsschächte kriechen. Kurz darauf gibt es besonders unangenehme Visionen von Leichen, die geschlagen und an Wände und Decken geklebt werden, in einer Art schrecklicher Kunstinstallation mit Blutspritzern. Ich habe noch kein Monster gesehen, aber was auch immer es ist, es scheint kein Mensch zu sein.

Dröhnen! Die Stille wird unterbrochen und die Wände stürzen ein, woraufhin Caz erkennt, dass es sich um eine Art organisches Monster zu handeln scheint, das in die Struktur eingedrungen ist. McLachlan erklärt, dass wir oft sterben werden, hat aber auch ein vereinfachtes Story Mode eingefügt, in dem wir nicht für diejenigen sterben können, die einfach nur die Geschichte erleben wollen, ohne ein Risiko einzugehen. Es ist ein Ansatz, über den sich einige lustig machen werden, aber er erweitert auch das potenzielle Publikum.

Die Reise zu den Rettungsbooten geht für Caz weiter und enthüllt, dass es kleine Minispiel-ähnliche Aufgaben gibt, um Türen zu öffnen oder Lüftungsschächte aufzuhebeln. Die Präsentation endet kurz darauf in einer riesigen Waschküche, in der ein Radio die Wettervorhersage des Tages spielt. Ein solch harmloser Ort fühlt sich mit seiner schummrigen Beleuchtung und den großen Schäden sehr unheimlich an, und das Gerede über das Wetter begleitet das Gefühl von Leben und Tod auf makabre Weise, als eine Masse tentakelartiger Gliedmaßen schnell aus der Decke auftaucht.

Beira D liegt irgendwo vor der Küste Schottlands, und das Design, die Sprache, das Wetter und andere Faktoren tragen zu einem authentischen Gefühl bei.

Ich war nach der ersten Präsentation auf der Xbox Games Showcase im Juni 2023 neugierig auf Still Wakes the Deep, aber nachdem ich noch mehr gesehen habe, hat der Hype tatsächlich zugenommen. Es sieht so aus, als würde es einen sehr atmosphärischen Horror bieten, und ich schätze es sehr, wie The Chinese Room daran gearbeitet hat, eine authentische Umgebung zu schaffen, die durch die Tatsache noch verstärkt wird, dass anscheinend nur schottische Synchronsprecher verwendet wurden, was das Gefühl verstärkt, dass sich die Bohrinsel tatsächlich in einem bestimmten geografischen Gebiet befindet.

Der 18. Juni ist der Starttermin für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, und er ist vom ersten Tag an brillant in Game Pass enthalten. Wenn du ein Fan von klassischen Horrorfilmen bist, insbesondere The Thing, solltest du deine Augen und Ohren für diesen Film offen halten, auch wenn ich glaube, dass dies etwas Besonderes und Einzigartiges für Horrorfans im Allgemeinen sein kann.