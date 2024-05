Still Wakes the Deep Synchronsprecher vorgestellt

HQ

Letzten Monat hatten wir die Gelegenheit, einen genaueren Blick auf den kommenden Horrortitel Still Wakes the Deep zu werfen und unsere Eindrücke in einer Vorschau zu teilen. Eines der Dinge, die uns aufgefallen sind, war die überzeugende Sprachausgabe, die die Menschen, die auf der schottischen Ölbohrplattform arbeiten, zum Leben erweckte, und in einem neuen Video erfahren wir jetzt mehr darüber, wer die verschiedenen Rollen spielt.

Es stellt sich heraus, dass die Hauptfigur Cameron "Caz" McLeary von Alec Newman gespielt wird, während seine Frau Suze McLeary von Neve McIntosh gespielt wird. Sehen Sie sich das Video unten an, um sowohl die Synchronsprecher als auch ihre Charaktere kennenzulernen und mehr über das Abenteuer zu erfahren. Weiter unten finden Sie auch eine vollständige Liste der bestätigten Namen.

