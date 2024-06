Still Wakes the Deep sieht im neuen Trailer so schrecklich aus wie eh und je

HQ

Es gibt nur wenige Orte auf der Erde, an denen man so allein und exponiert ist wie auf einer Ölplattform. Heute kann man sich zum Glück bei Bedarf mit dem Smartphone an die Hilfe wenden, aber in den 70er Jahren war das nicht so einfach. Deshalb ist eine Bohrinsel in den 70er Jahren die Grundlage für das kommende Horrorspiel von The Chinese Room und Secret Mode Still Wakes the Deep.

Es erscheint tatsächlich in acht Tagen und da so wenig Zeit bleibt, haben wir jetzt den Launch-Trailer bekommen, der zeigt, wie schlimm es werden kann, wenn alles schief geht - mit einem Schuss Übernatürlichem in den Mix. Klingt spannend? Das finden wir auch, und um das Ganze abzurunden, ist es sowohl stilvoll als auch technisch beeindruckend.

Schauen Sie sich das neue Video unten an. Am 18. Juni wird das Spiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht und ist vom ersten Tag an im Game Pass enthalten.