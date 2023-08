Still Wakes the Deep scheint extrem beängstigend zu sein

Eines der interessantesten Projekte, das während des Xbox Games Showcase im Juni angekündigt wurde, war Still Wakes the Deep. Es ist ein Horrorspiel, das auf See spielt, in dem du einen schrecklichen Sturm auf einer Bohrinsel überleben musst, und noch schlimmer... Es scheint auch noch etwas anderes im Spiel zu sein.

The Chinese Room (Amnesia: A Machine for Pigs) sind keine Unbekannten in Sachen Horror und es scheint, als würden sie uns dieses Mal wirklich erschrecken. In einem neuen Blog-Update auf Steam erklärt der Entwickler:

"QA für Still Wakes the Deep ist nichts für schwache Nerven! Für jede neue Person, die beitritt, bitten wir sie, das Spiel alleine zu spielen (vorzugsweise im Dunkeln), um zu sehen, wie sie zurechtkommt.

Selbst jetzt werde ich von gelegentlichen beängstigenden Momenten überrascht, und ich habe es hunderte Male gespielt. Einer unserer externen QAs konnte damit nicht umgehen und musste das Projekt verlassen, weil er so viel Angst hatte (es geht ihnen jetzt absolut gut, bitte machen Sie sich keine Sorgen). "

Still Wakes the Deep erscheint nächstes Jahr für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X. Es ist auch im Game Pass ab Tag 1 enthalten.