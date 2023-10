Still Wakes the Deep ist inspiriert von The Thing

HQ

Still Wakes the Deep sieht aus wie eines der faszinierendsten kommenden Horrorspiele. Es ist eine neue IP, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht aus klassischen Horrorfilmen, Fernsehsendungen, Büchern und mehr schöpft, um ihre eigene einzigartige Atmosphäre und Art zu schaffen, dich zu erschrecken.

Wie in einem Xbox Partner Preview-Beitrag enthüllt (wir haben dank der Partner Preview auch etwas Gameplay gesehen), ist die Prämisse von Still Wakes the Deep im Wesentlichen The Thing, befindet sich aber auf einer Bohrinsel. "Unser Projekt Elevator Pitch lautete: 'The Thing' auf einer Bohrinsel. Dieser kurze Satz, der in wenigen Sekunden ausgesprochen wurde, löste bei denen, die ihn hörten, einen Funken aus und weckte sofort die kreative Begeisterung für das Spiel", so Lead Designer Rob McLachlan.

Es handelt sich jedoch nicht nur um ein 1:1-Remake von The Thing, sondern auch um eine Bohrinsel. Still Wakes the Deep lässt sich auch von vielen anderen Horrorprodukten inspirieren. Die Mischung aus Schönheit und Verwandlung in den Horror orientiert sich an Annihilation. Seine Struktur ist von The Poseidon Adventure inspiriert, und die Dunkelheit der 70er Jahre wurde von Sapphire & Steel inspiriert.

All dies kommt zusammen, um ein Horrorspiel zu schaffen, das so aussieht, als würde es erfrischend sein, und wenn es eine Mischung aus all diesen erstaunlichen gruseligen IPs sein kann, dann klingt das doppelt beeindruckend.