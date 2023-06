Still Wakes the Deep fängt uns mit einem furchterregenden Monster auf einer Bohrinsel ein

Unter den großen Namen, die wir beim Xbox Games Showcase erwartet haben, hatten wir auch viele Überraschungen. Eines davon war Still Wakes the Deep, ein Horrorspiel, das auf einer Bohrinsel spielt.

Wenn es nicht ausreicht, weit draußen im Ozean gestrandet zu sein, um Sie zu erschrecken, scheinen wir auf diesem Rigg mit einer Art Monster gefangen zu sein. Der Trailer enthüllte das Monster nicht, aber wir hörten seinen Schrei.

Still Wakes the Deep kommt Anfang 2024 auf uns zu, schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet: