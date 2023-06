Still Wakes the Deep erhält vier erste Screenshots voller Horror

HQ

Eine der überraschendsten und interessantesten Ankündigungen gestern auf Microsofts Xbox Games Showcase war Still Wakes the Deep. Es spielt auf einer Glasgower Bohrinsel, wo unser Protagonist, ein Arbeiter, "durch einen viszeralen Sturm, eine klaustrophobische Umgebung, dickes, dunkles und gefährliches Nordseewasser um sein Leben kämpfen muss".

Leider ist die gesamte Kommunikation unterbrochen und wir müssen scheinbar endlose Schrecken überleben, um am Leben zu bleiben. Die Entwickler selbst beschreiben das Spiel so:

"Beeilt euch, um dem furchterregenden, seltsamen Wesen zu entkommen, das die Bohrinsel belagert hat. Er ist sich deiner bewusst, und er braucht dich... Klettere, verstecke dich und schwimme durch enge, verwinkelte Korridore und sturmgepeitschte Eisendecks. Suche nach deiner Crew und hilf ihr zu überleben - jemand ist in der Kombüse gefangen; Ein anderer braucht dich, um die Macht wiederherzustellen, und etwas Seltsames passiert mit deinem nervösen Chef. Bei all dem betest du einfach, die Stimme deiner Tochter ein letztes Mal zu hören."

Gestern, We Still Wakes the Deep hat uns auf einer Bohrinsel mit einem furchterregenden Monster gefangen" target="_blank">hat euch den ersten Trailer zu diesem scheinbar schrecklichen Abenteuer gezeigt, und heute haben wir auch die ersten Screenshots, die ihr euch unten ansehen könnt.

Still Wakes the Deep erscheint Anfang nächsten Jahres für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Es ist auch ab Tag 1 im Game Pass enthalten.