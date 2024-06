Still Wakes the Deep

HQ

Ich bin mir sicher, dass es schon einmal eine Horrorgeschichte gegeben hat, die auf einer Bohrinsel spielt, aber mir fällt auf Anhieb keine ein, was seltsam ist, denn mit seiner abgelegenen Lage über dem offenen Meer und seiner knarrenden Konstruktion ist es ein Ort, der die Angst vor Isolation und dem Unbekannten anzapft.

The Chinese Room – die z.B. schon mit Everybody's Gone to the Rapture gezeigt haben, dass sie packende digitale Räume schaffen können – nimmt diesen Ausgangspunkt und läuft damit so weit, dass ich nur noch schweißgebadet in die Hände klatschen kann. Du schlüpfst in die Rolle von Cameron McLeary, einem Elektriker auf der Bohrinsel Beira. Die Umstände Ihrer Anwesenheit erweisen sich schnell als fragwürdiger Natur. Ein Mann ist im Krankenhaus gelandet und du versuchst, der Polizei zu entkommen, indem du so weit wie möglich weggehst und hoffst, dass alles von selbst verschwindet, was verständlicherweise nicht gut zu deiner besseren Hälfte passt, die auch die Mutter deiner beiden Töchter ist.

Diese Prämisse hat etwas wunderbar Sozialrealistisches, das durch das Gezänk der Crew unterstützt wird. Hier ist der Koch ein großer, glatzköpfiger Mann mit großem Bauch und der Manager ein kleiner Schreibtischjockey mit Minderwertigkeitskomplex. Sie rauchen, fluchen und sprechen mit dickem schottischem Akzent - so wie man es sich vorstellt.

Beira ist von der ersten Sekunde an ein einschüchternder Ort. Die Korridore und Räume sind eng und metallisch, und draußen peitscht der Wind ein eisiges Schleudertrauma, während das dunkle Meer jeden zu verschlingen droht, der hineinfällt. Ein nicht unwahrscheinliches Schicksal angesichts des zwielichtigen Zustands der Bohrinsel, der bei jedem Schritt zu spüren und zu hören ist. Dies wird durch den taktilen Ansatz für kleine und große Aktionen unterstützt, den The Chinese Room gewählt hat. Das Abschrauben von Lüftungsschächten oder das Knacken von Schlössern erfordert mehr Eingaben als nur einen Knopfdruck, Brände müssen mit Feuerlöschern gelöscht werden, die wie eine Schusswaffe normalerweise abgefeuert werden, und der Entwickler hat sogar Platz für kurze Plattformsequenzen gefunden, die zwar nicht anspruchsvoll sind, aber dennoch ein beunruhigendes Gefühl vermitteln. Nein, es ist kein mechanisch tiefgründiges Spiel, aber es ist mehr in die klassischen Wandersimulationen eingebunden, mit denen The Chinese Room sich einen Namen gemacht haben, und was noch wichtiger ist, es unterstreicht, wie schwierig und unwirtlich Beira ist.

Still Wakes the Deep schafft es, ein Gefühl des Unbehagens zu erzeugen, noch bevor die Dinge zur Hölle werden. Denn natürlich tut es das. Geht zur Hölle, das heißt. Aber in der ersten Stunde oder so lässt dich das Spiel Beira und seine Mitarbeiter an einem gewöhnlichen Tag erleben. Du navigierst durch Räume und Außenbereiche, während du kleine Aufgaben erledigst und mit deinen Kollegen chattest. Auf diese Weise etabliert es eine Normalität, die die Wirkung der unvermeidlich eintretenden Ereignisse nur verstärkt. Es ist schließlich ein Horrorspiel.

Die Stücke sind genau richtig für das Ereignis eingerichtet, das den Ort von bedrohlich in albtraumhaft verwandelt. Es wäre eine Schande, ins Detail zu gehen, aber da wir es mit einer Bohrinsel zu tun haben, denke ich, dass ich verraten kann, dass Beira etwas erweckt, was es nicht haben sollte. Bald wird die Bohrinsel von einer mysteriösen Substanz zerrissen, die selbst diejenigen, die zu viel mit ihr in Berührung kommen, in schäumende Cronenberg-Monstrositäten verwandelt.

Die Begegnungen mit diesen furchterregenden Kreaturen sind nicht nur fröhlich grotesk, sondern auch eines der wichtigsten mechanischen Elemente des Spiels. Wenn Sie Horrortitel wie Alien: Isolation, Outlast oder Amnesia gespielt haben, die in den 2010er Jahren den Kampf zugunsten von Stealth und Escape aus dem Fenster geworfen haben, haben Sie eine sehr gute Vorstellung davon, was Sie erwartet. Es gibt keine Waffen und die direkte Konfrontation mit den Monstern führt zu einem Game-Over-Bildschirm, also geht es nur darum, mit Ablenkungsmanövern, kleinen Schächten, in denen man sich verstecken kann, und natürlich Schränken, in denen man sich verstecken kann, herumzuschleichen. Es gibt hier nichts Neues unter der Sonne, aber weil das Monsterdesign so gruselig und die Umgebungen so atmosphärisch und glaubwürdig sind, sind viele der Sequenzen unglaublich einprägsam. Das gilt auch für die Fluchtsequenzen, die sowohl natürlich als auch als Versatzstücke auftreten können. Auf genial sadistische Weise hat Still Wakes the Deep einen Knopf gewidmet, um rückwärts zu schauen. Es ist nicht als solches nützlich, aber was ihm an roher Funktionalität fehlt, macht es wieder wett, indem es eine schaurig entzückende Quelle für einige der denkwürdigsten Bilder des Jahres ist, wenn man mit voller Geschwindigkeit über die Schulter schaut und erkennt, dass die Cronenberg-Monstrosität den halb überfluteten Flur hinunter eilt und direkt auf einen zusteuert.

Manchmal steht das Encounter-Design jedoch im Widerspruch zum ansonsten naturalistischen Look. Es gibt einen großen Unterschied darin, wie die Bereiche, in denen die Katz-und-Maus-Sequenzen untergebracht sind, im Vergleich zum Rest des Spiels aussehen. Zum Beispiel bewegte ich mich etwa in der Mitte des Spiels durch die Maschinenräume, wo lose Gegenstände, Schränke und offene Schächte einen sehr deutlichen Hinweis darauf gaben, dass ich mit einem Monster auf den Fersen diesen Weg zurückgehen würde. Man könnte argumentieren, dass dies dazu beiträgt, Angst vor der unmittelbaren Zukunft zu erzeugen, aber es ist auch erschütternd, wenn der Rest der Umgebungen so glaubwürdig ist.

Monster sind jedoch nicht das Einzige, was Camerons Leben immer wieder zu beenden droht. The Chinese Room hält sich klugerweise mit den Monstrositäten zurück und lässt dich gegen Beiras zunehmend schrecklichen Zustand antreten. Es ist nervenaufreibend, auf den dünnen Stangen zu balancieren, die das Einzige sind, was einen vom eisigen Meer trennt, und es ist geradezu klaustrophobisch, wenn man in den überfluteten Tiefen von Beira durch Öl und Wasser schwimmt, ohne Aussicht auf die nächste Atempause.

Selbst mit dieser Zurückhaltung verliert Still Wakes the Deep gegen Ende viel von seiner Fähigkeit, Angst zu machen, weil sich die Tricks, die The Chinese Room verwendet, nicht grundlegend ändern. Es ist schade, aber zum Glück werden die emotionaleren Aspekte deutlicher. Da sich das Spiel die Zeit genommen hat, die verschiedenen Charaktere vorzustellen, trifft es auch ins Schwarze, wenn sie ein grausames Schicksal erleiden, wobei das seines besten Freundes Roy besonders unvergesslich ist. Er ist derjenige, der Cameron den Job verschafft und sich im Allgemeinen um ihn gekümmert hat, aber während der Krise sind die Rollen vertauscht, weil es Roy an Mut mangelt. Der rote Faden ist jedoch Camerons Wunsch, nach Hause zu seiner Frau und seinen Töchtern zu kommen. Ein effektives Plot-Device, das den Einsatz und die Investitionen in Camerons Mission erhöht. Wenn du mich fragst, hätte The Chinese Room noch mehr Mühe in Camerons Beziehung zu seiner Frau und seinen Kindern stecken können, denn mit ein wenig mehr Hintergrund hätte die emotionale Erdung des Spiels noch stärker sein können, ohne seine Begrüßung zu überziehen.

Wenn ich mich darüber beschwere, dass Still Wakes the Deep etwas von seiner Fähigkeit zu erschrecken verliert und einen noch stärkeren emotionalen Kern hätte gebrauchen können, dann nur, weil es so viel Potenzial gibt. The Chinese Room ist mit ihrem ursprünglichen Pitch von The Thing auf einer Bohrinsel brillant gelungen und hat gleichzeitig den Horror mit den Emotionen durchdrungen, die ein Spiel wie Everybody's Gone to the Rapture charakterisieren. Es ist die Art von Spiel, die es schafft, mit relativ wenigen Mechaniken mit großartigem Sounddesign, stimmungsvoller Grafik und glaubwürdiger Erzählung Immersion zu erzeugen. Wenn Sie die Art von Person sind, die Gehirn und Herz in Ihrem Horror bevorzugt, ist Still Wakes the Deep der eisige und doch seltsam warme Cocktail, nach dem Sie gesucht haben.