Still und leise veröffentlicht Square Enix Kingdom Hearts HD Collection auf Xbox One

Kingdom Hearts: The Story So Far ist die große Zusammenstellung vergangener Kingdom-Hearts-Spiele, die Square Enix einen Monat vor der Veröffentlichung von Kingdom Hearts III auf der PS4 veröffentlicht hat. Neulinge konnten Disneys Crossover-Universum mit den wichtigsten Spielen und den dazugehörigen Zusatzinhalten in frischer Auflösung auf der Konsole erleben, bevor sie in das bis dato letzte Abenteuer der Reihe eintauchten.

Nachdem wir vor kurzem Hinweise zur bevorstehenden Veröffentlichung der Kingdom-Hearts-Saga entdeckt haben, sind die entsprechenden Shop-Angebote nun erneut aufgetaucht. Der Windows-Store in Neuseeland listet Kingdom Hearts - HD 1.5 + 2.5 ReMIX und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prolog jeweils zum Vollpreis und erwähnt hochskalierte 4K-Auflösung auf Xbox-One-X-Systemen. Die Ankunft der Spiele in Europa und Amerika wird in den kommenden Stunden erwartet. Diese Titel sind in den beiden Paketen enthalten:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX



Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (Filmsequenzen in HD-Qualität)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (Filmsequenzen in HD-Qualität)



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue