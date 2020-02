Stilisiertes Roguelite Curse of the Dead Gods erforscht ab März Early Access

Entwickler Passtech Games und der französische Publisher Focus Home Interactive haben die Veröffentlichung eines neues Actionspiel namens Curse of the Dead Gods angekündigt. Das Actionspiel ist im Roguelite-Subgenre angesiedelt (wir verlieren bei einem Spielertod also nicht all unsere gesammelten Ressourcen, sondern können weiterhin Fortschritte erzielen) und wird einem Monat auf Steam durchstarten. Der Early-Access-Termin ist der 3. März.

Laut dem Entwickelr Passtech Games müssen wir "unser Blut und unsere Seele opfern", um tiefer in die Tempelanlagen vorzudringen, in denen neben Waffen, Artefakten, Fallen und Bossgegnern auch gefährliche Flüche auf uns warten. Sylvain Passot, CEO von Passtech Games meint, das Game sei erst zu einem Drittel fertig. In Zukunft will das Team weitere Tempel zur Erkundung hinzufügen und Curse of the Dead Gods mit weiteren Spielmechaniken bereichern. Optisch macht das Game schon einen anschaulichen Eindruck.