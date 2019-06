Mitte Mai lief Gears 5 durch Taiwans Kontrollgremium und erhielt infolge der Inhaltssichtung ein offizielles Artwork. Wir schenkten der Meldung damals nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit, doch The Coalition hat nun bestätigt, dass dieses Cover tatsächlich zum Einsatz kommen soll, wenn es um die Bewerbung des Spiels geht. Sobald Gears 5 später in diesem Jahr auf den Markt kommt, werden wir es vielleicht in den Läden sehen.