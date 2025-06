Stig Asmussen's Giant Skull entwickelt neues Action-Adventure in der Welt von Dungeons & Dragons

HQ

Wizards of the Coast hat gerade eine neue Publishing-Vereinbarung mit Giant Skull bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung entwickelt das Entwicklerstudio ein brandneues Action-Adventure-Spiel, das in der Welt von Dungeons & Dragons angesiedelt ist.

Giant Skull wurde 2024 von Stig Asmussen zusammen mit anderen Branchenveteranen gegründet. Asmussen ist vor allem für seine Arbeit bei Sony Santa Monica an God of War und den Star Wars Jedi-Spielen bei Respawn bekannt.

"Unser talentiertes und erfahrenes Team bei Giant Skull basiert auf Kreativität und Neugierde." sagte Asmussen. "Unser Ziel ist es, ein reichhaltiges neues Dungeons & Dragons-Universum voller fesselnder Geschichten, heldenhafter Kämpfe und aufregender Fortbewegung zu erschaffen, das die Spieler voll und ganz genießen werden."

"Stig und das Team von Giant Skull sind genau die Art von außergewöhnlich talentierten Schöpfern, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, und ich bin so glücklich, bei diesem neuen Projekt wieder mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte John Hight, Präsident von Wizards of the Coast. "Während unserer gemeinsamen Arbeit an God of War habe ich Stigs Kunstfertigkeit und Expertise aus erster Hand gesehen, und er und das Giant Skull-Team passen perfekt zu unserem neuen Spiel. Worldbuilding und Storytelling sind Teil unserer DNA, und diese Zusammenarbeit spiegelt unsere Entwicklung und unser Engagement für unsere Playing to Win-Strategie wider, um eine stärkere Präsenz im digitalen Spiel aufzubauen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr über dieses brandneue Dungeons & Dragons-Spiel zu enthüllen."

Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC und Konsolen, weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.