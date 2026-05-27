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Der Sommer ist größtenteils da, und das bedeutet, dass es Zeit ist, klare Antworten zu einigen der unbekannteren Premierentermine kommender Serien zu bekommen, insbesondere zur zweiten Staffel der Golf-Comedy-Serie Stick.

Wir wissen noch nicht genau, wann Owen Wilson für die Folgeserie zu Apple TV zurückkehren wird, aber es gibt Behauptungen, dass das Premierendatum für diesen Sommer geplant ist. Und zu diesem Thema erklärte der SchöpferStick Jason Keller in einem Interview mit Deadline, dass die Premiere tatsächlich näher stattfinden sollte als weiter entfernt.

"Wir sind mit der Produktion fertig. Ich stecke jetzt tief in der Postproduktion. Wir hoffen, dass die Serie eher früher als später veröffentlicht wird."

Mit einfacher Schlussfolgerung könnte man annehmen, dass die Golfmesse sich mit einem großen Golfereignis anstrebt, wobei das nächste wahrscheinlich The Open Mitte Juli sein wird. Apple TV hat jedoch eine neue Staffel von Silo, die am 3. Juli startet, eine neue Staffel von Trying am 8. Juli und dann die neue Anya Taylor-Joy-Serie namens Lucky am 15. Juli, was darauf hindeutet, dass sie später als dieses Datum erscheinen wird. Das Problem stellt sich dann, dass The Dink am 24. Juli erscheint, wenn auch als Film, was Platz für eine neue Fernsehstaffel lässt, auch wenn ein Tennisfilm und eine Golfshow in derselben Woche etwas übertrieben erscheinen.

Unabhängig davon ist der Sendeplan von Apple TV für die kommenden Wochen sehr voll, daher wird es knapp sein, wo die zweite Staffel von Stick eingeplant wird.