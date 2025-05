Stick scheint die golferische Antwort von Apple TV+ auf Ted Lasso zu sein

Diese Woche wird immer besser für Apple TV+ Fans. Der Streaming-Dienst hat gerade den ersten offiziellen Trailer zu Stick vorgestellt, einer Sport-Comedy-Serie, die sich um Owen Wilsons Pryce Cahill dreht, einen Ex-Golfer, der auf die professionelle Seite des Sports zurückkehren möchte, indem er ein junges und vielversprechendes 17-jähriges Talent trainiert.

Die Serie scheint die gleiche Art von gutherzigem und leichtem Thema zu haben wie die von Ted Lasso, mit charmantem Humor, gemischt mit einer Vielzahl von Emotionen, während der Protagonist eine positive und sympathische Person ist, deren Leben sich in letzter Zeit zum Schlechteren gewendet hat.

Stick bietet eine ziemlich beeindruckende Besetzung, mit Marc Maron, Judy Greer, Timothy Olyphant, Mariana Trevino, Lilli Kay und sogar Peter Dagar (das junge Wunderkind), die als Schauspieler inmitten einer Liste von echten Profigolfern wie Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark und Fernsehsendern wie Jim Nantz und Dan Rapoport auftreten.

Stick wird am 4. Juni auf Apple TV+ debütieren, und Sie können den Trailer und die Zusammenfassung unten sehen.

"In "Stick " spielt Owen Wilson Pryce Cahill, einen überdrehten Ex-Profigolfer, dessen Karriere vor 20 Jahren vorzeitig entgleist ist. Nach dem Scheitern seiner Ehe und der Entlassung aus seinem Job in einem Sportgeschäft in Indiana sichert Pryce seine Wetten und seine Zukunft ganz auf ein problematisches 17-jähriges Golfphänomen namens Santi (Peter Dager) ab. "Stick " ist eine von Herzen kommende Wohlfühlkomödie über eine gefundene Familie und ihre Beziehungen, die in der Welt des Golfsports angesiedelt sind, wie sie noch nie zuvor gezeigt wurde."