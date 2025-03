Steven Yeun schließt sich der Besetzung des Films Avatar: The Last Airbender an Er spielt in dem bisher noch unbetitelten Film eine unbekannte Rolle.

HQ Der FilmAvatar: The Last Airbender von 2026 hat gerade ein neues Darstellermitglied in Form von Invincible, The Walking Dead und Mickey 17-Star Steven Yeun bekommen. Variety berichtete über Yeuns Beteiligung, die im selben Bericht bestätigte, dass der Film noch keinen offiziellen Titel hat und wir auch nicht wissen, wen Yeun tatsächlich spielen wird. Zu den weiteren Darstellern gehören Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan und Jessica Matten. Es wird angenommen, dass Bautista den Hauptantagonisten des Films spielt, aber wenn man bedenkt, wie leicht die Details sind, scheint im Moment nichts in Stein gemeißelt zu sein. Das Veröffentlichungsdatum des Films ist der 30. Januar 2026, daher hoffen die Fans, dass sie bald mehr hören können.