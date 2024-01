Steven Yeun ist sich nicht sicher, ob er einen Live-Action-Mark Grayson spielen wird

HQ

Während wir alle die animierte Invincible -Serie genießen, hoffen viele Fans angesichts der Popularität der Serie, dass wir eines Tages auch eine Live-Action-Version bekommen können. In einem kürzlichen Interview mit Screen Rant sprach Steven Yeun darüber, warum er vielleicht nicht involviert ist.

"Nun, ich bin 40", sagte er, als er gefragt wurde, ob er an einer Live-Action-Version von Invincible teilnehmen würde. "Wir werden sehen. Ich liebe es, mit Robert zu arbeiten. Dieser Comic ist so großartig, und er geht so lang und so tiefgründig. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Im Moment haben wir eine Menge Spaß daran, diese Serie zu machen. Live-Action – wer weiß?"

Es scheint, als ob der Fokus im Moment auf die animierte Serie gelegt wird, was gut ist, da es noch ein langer Weg ist, bis die Geschichte in diesem Projekt abgeschlossen ist. Wenn die Qualität der Serie so weitergehen kann, brauchen wir vielleicht nicht einmal mehr eine Live-Action-Serie oder einen Film.

Möchten Sie eine Live-Action-Adaption von Invincible sehen?