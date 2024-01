Steven Yeun hört offiziell auf, Sentry im Film Thunderbolts zu spielen

Marvels Thunderbolts soll nächstes Jahr erscheinen, aber selbst nachdem die Streiks die Produktion auf Eis gelegt haben, gibt es immer noch einige große Unebenheiten auf dem Weg. Steven Yeun - der Schauspieler, der Sentry spielen sollte - musste nämlich aus dem Film aussteigen.

Es wurde nicht bestätigt, wie groß Yeuns Rolle sein wird, aber Sentry ist ein beliebter Charakter, den sich die Fans schon lange im MCU gewünscht haben. Yeuns Beteiligung wurde vom Schöpfer von Invincible, Robert Kirkman, enthüllt, aber laut The Hollywood Reporter wird der Schauspieler aufgrund von Terminkonflikten nicht mehr in der Lage sein, an dem Film teilzunehmen.

Yeun wurde durch The Walking Dead zum Star und sprach zuletzt Mark Grayson in Invincible Staffel 2. Was die Filmveröffentlichungen betrifft, so war Yeun in Jordan Peeles Nope ein großer Hit und scheint auch in diesem Jahr in Mickey 17 mitzuspielen.