Steven Spielbergs Produktionsfirma entlässt 20 % ihrer Belegschaft

In der Film- und Tech-Welt weht weiterhin ein kalter Wind, und nun ist es an der Zeit, dass die Produktionsfirma Amblin Partners, die keinem Geringeren als Steven Spielberg gehört, ihre Belegschaft reduziert. Wie The Hollywood Reporter feststellt, wird Amblin nach der Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit Universal umstrukturiert, was bedeutet, dass 20 % seiner Belegschaft gezwungen sein werden, das Unternehmen zu verlassen, was etwa 100 Personen entspricht. Spielberg selbst hat sich nicht zu den Entlassungen geäußert, hatte aber Folgendes zu sagen, als die neue Vereinbarung mit Universal abgeschlossen wurde.

"Universal ist die Heimat meines angestammten Studios, und dieses nächste Kapitel in unserer langjährigen Partnerschaft wird Amblin die kreative Flexibilität und Autonomie geben, von der ich weiß, dass sie es uns ermöglichen wird, in Zukunft gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich bin unserem gesamten Team bei Amblin unendlich dankbar für ihre Arbeit und ihr Engagement im Laufe der Jahre, und auch Donna und allen bei Universal für ihr Engagement und ihre Partnerschaft, während wir uns alle auf unser nächstes gemeinsames Abenteuer freuen."

Wir haben ähnliche Trends sowohl bei Netflix als auch bei Disney beobachtet, die beide in den letzten 12 Monaten gezwungen waren, viele Mitarbeiter zu entlassen. Man könnte sich fragen, was in Hollywood wirklich los ist.

