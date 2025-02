Steven Spielbergs kommender Film wurde verschoben

HQ

Berichten zufolge verschiebt Universal die Veröffentlichung von Steven Spielbergs kommendem, noch unbetiteltem Science-Fiction-Film vom 15. Mai auf den 12. Juni 2026, ein äußerst strategischer Schritt, der den Wettbewerb mit anderen großen Titeln wie Avengers: Doomsday und The Mandalorian and Grogu vermeidet.

Laut Variety schnappt sich Spielbergs Film damit den Termin, den bisher das neue Projekt des Everything Everywhere All at Once -Regisseurs hatte, das nun völlig im Zeitplan von Universal fehlt, aber in Kürze einen neuen Termin erhalten soll.

