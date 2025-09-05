Steven Spielberg wollte die Call of Duty Movie machen, aber Activision lehnte ab

HQ

Anfang dieser Woche wurde bestätigt, dass Activision und Paramount zusammenarbeiten werden, um einen Call of Duty Live-Action-Film zu liefern. Details über das Projekt sind im Moment noch rar, aber ein neuer Bericht hat enthüllt, dass der Streifen sehr, sehr anders hätte aussehen können.

Laut Puck News heißt es, dass Steven Spielberg einen Call of Duty Film bei Activision vorgeschlagen hat, aber der Mega-Publisher hat ihn abgelehnt. Der Grund dafür scheint darin zu liegen, dass Activision ein angemessenes Maß an kreativer Kontrolle über das Projekt haben wollten, da Spielbergs Pitch den sogenannten "Spielberg Deal" beinhaltete, was bedeutet, dass der Regisseur Anspruch auf volle finanzielle Unterstützung und die Genehmigung des endgültigen Schnitts hatte und auch bei der Produktion und dem Marketing seine Hand im Spiel hatte.

Offensichtlich war Activision nicht auf dieses Maß an kreativer Kontrolle ausgerichtet und entschied sich stattdessen für den Pitch von Paramount, der es dem Publisher ermöglicht, mehr Einfluss auf das Projekt und die Zukunft des Franchise zu nehmen.

Während dies nach einer seltsamen Wahl klingen mag, Spielberg bei einem Call of Duty Film Regie führen zu lassen, soll der berühmte Regisseur selbst ein großer PC-Spieler sein, wie sein Sohn Max Spielberg in einem Interview mit MinnMax letztes Jahr bestätigte, wo er folgendes sagte:

"Er liebt Spiele, er ist derjenige, der mich dazu gebracht hat. Er spielt Spiele, er ist ein großer PC-Spieler und das ist auch irgendwie unser verbindender Punkt. Er sagte: 'Hey, was geht, welches neue Call of Duty soll ich spielen? Schick mir eine Liste der fünf besten Shooter, ich lade sie runter und dann können wir sie zusammen spielen, wenn du zu mir kommst'".

Wer sollte deiner Meinung nach bei dem Call of Duty Film Regie führen?