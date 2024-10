Steven Spielberg wird Uncharted nicht spielen, weil "er keine Controller kann", sondern spielt jedes Call of Duty auf dem PC

HQ

Es ist schon lange bekannt, dass Steven Spielberg ein begeisterter Gamer ist, aber welche Art von Spielen spielt er gerne? Nun, laut seinem Sohn Max Spielberg ist Steven ein PC-Spieler: Er liebt sein Call of Duty, aber nur, wenn er mit Maus und Tastatur spielt.

"Er liebt Story-Spiele und ich versuche immer, ihn dazu zu bringen, Uncharted zu spielen, weil es Indiana Jones ist und ich sage: 'Hey, das würdest du zu schätzen wissen.' Aber er sagte: 'Ich kann keine Controller machen. Ich kann nur Tastatur und Maus'", sagte Max Spielberg in einem Interview mit MinnMax.

Max Spielberg ist ein Spieleentwickler, der derzeit bei FuzzyBoy Games arbeitet und das Roguelike- und Hack-and-Slash-Koop-Spiel Lynked: Banner of the Spark entwickelt. Max rechnet es seinem Vater an, dass er ihn zum Spielen gebracht hat.

"Er liebt Spiele. Er ist derjenige, der mich dazu gebracht hat", sagte Max. Er spielt Spiele. Er ist ein großer PC-Spieler. Das ist also auch eine Art Bindungspunkt. Er sagte: 'Hey, was ist gut? Welches Call of Duty sollte ich spielen? Schick mir eine Liste der fünf besten Shooter und ich lade sie herunter, dann können wir sie zusammen spielen, wenn du zu dir nach Hause kommst."

Max sagt, dass Steven immer die Call of Duty-Kampagne spielt, aber wir müssen uns fragen, wie er es schafft, sich Zeit für Videospiele zu nehmen: Steven, jetzt 77, arbeitet derzeit an seinem nächsten Film, einem UFO-Film, sowie an der Produktion von Ready Player Two.