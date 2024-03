Steven Spielberg sagt, Denis Villeneuve sei ein seltener Typ von Filmemacher

HQ

Es gibt nur wenige Stimmen im Filmemachen, die mehr respektiert werden als Steven Spielberg. Selbst mit 77 Jahren ist der Regisseur immer noch in der Lage, einige großartige Filme herauszuhauen wie kein anderer, und in der Dämmerung seiner Karriere hat Spielberg auch die Arbeit einiger jüngerer Stimmen gefeiert.

Denis Villeneuve ist 56 Jahre alt, hat aber das Gefühl, dass er noch Jahrzehnte vor sich hat, wenn es um das Filmemachen geht, und Steven Spielberg lobte den Regisseur kürzlich in einer Folge des DGA-Podcasts stark für seine Arbeit.

"Es gibt Filmemacher, die Welten erbauen. Es ist keine lange Liste... Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Sie eines der neuesten Mitglieder sind", sagte Spielberg. Villeneuve hat viele mit seinen fantasievollen und atemberaubenden Welten in seinen Bann gezogen. Von Arrival über Sicario bis hin zu Bladerunner 2049 und Dune hat Villeneuve in der Tat eine Art, das Publikum an einen ganz anderen Ort zu entführen.

Glauben Sie, dass Steven Spielberg Recht hat, wenn er Villeneuve lobt?