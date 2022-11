Steven Spielberg ist der nächste Regisseur, der Streaming-Dienste kritisiert

HQ

In einem langen und persönlichen Interview mit der New York Times wirft Steven Spielberg HBO Max vor, seine Freunde unter den Bus zu werfen, indem er ihre Big-Budget-Projekte auf die Streaming-Plattform wirft. Der mehrfache Oscar-Preisträger bezieht sich dann auf die Entscheidung von Warner Bros., alle seine Filme gleichzeitig auf HBO Max und im Kino zu veröffentlichen, was seiner Meinung nach die Gewohnheiten des Kinobesuchs für Erwachsene völlig verändert hat. Er glaubt, dass die Pandemie Filmunternehmen die Möglichkeit gegeben hat, Abonnements zu verkaufen, aber dass sie immer noch ausgenutzt werden und dass Filmemacher die großen Verlierer sind:

"Die Pandemie hat Streaming-Plattformen die Möglichkeit gegeben, ihre Abonnements auf ein Rekordniveau zu heben und auch einige meiner besten Filmemacherfreunde unter den Bus zu werfen, da ihre Filme kurzerhand nicht in die Kinos kamen. Sie wurden bezahlt und die Filme wurden plötzlich zu HBO Max verbannt. Der Fall, von dem ich spreche. Und dann begann sich alles zu ändern.

"Ich denke, das ältere Publikum war erleichtert, dass es nicht auf klebriges Popcorn treten musste. Aber ich glaube wirklich, dass das gleiche ältere Publikum, sobald sie ins Theater kamen, die Magie, in einer sozialen Situation mit einem Haufen Fremder zu sein, ein Stärkungsmittel ist ... Es liegt an den Filmen, gut genug zu sein, um alle Zuschauer dazu zu bringen, sich das zu sagen, wenn die Lichter wieder angehen."

Er nennt Baz Luhrmanns Elvis als Beispiel für Filme, die ihm dennoch Hoffnung für die Zukunft gaben. Der Film zog viele ältere Zuschauer an und zeigte, dass es im Kino noch Hoffnung für diese Art von Film gibt. Gleiches gilt für die Blockbuster, die über Halloween aufeinander folgten, und er erwähnt, dass große Filme immer einen Platz in der Gesellschaft haben werden und dass sie am besten im Kino sind.

Dem Streaming schließt er jedoch nicht ganz die Tür und fügt hinzu, dass es tatsächlich Filme gibt, die einfach nicht so kinotauglich sind. Wie sein eigenes politisches Drama, The Post. Ein Film, der wahrscheinlich besser auf einer Streaming-Plattform als im Kino vertrieben worden wäre:

"Ich habe die Post als politisches Statement über unsere Zeit gemacht, indem ich die Nixon-Regierung reflektiert habe, und wir dachten, das sei eine wichtige Reflexion für viele Menschen, um zu verstehen, was mit unserem Land passiert. Ich weiß nicht, ob ich dieses Drehbuch nach der Pandemie bekommen hätte, ob ich diesen Film lieber für Apple oder Netflix gemacht und zu Millionen von Menschen gegangen wäre. Weil der Film Millionen von Menschen etwas zu sagen hatte, und wir würden diese Millionen von Menschen nie in genug Kinos bringen, um einen solchen Unterschied zu machen. Die Dinge haben sich genug verändert, um mich dazu zu bringen, Ihnen das zu sagen."

Am vergangenen Wochenende kam Spielbergs teils autobiografisches Drama The Fabelmans in den USA in die Kinos und der Regisseur hofft natürlich, dass es das Publikum in die Kinos lockt.