Steven Spielberg ist an einem neuen Gremlins-Projekt beteiligt

Obwohl wir Steven Spielberg heutzutage nur noch selten auf dem Regiestuhl sehen, ist der berühmte Filmemacher immer noch stark in der Unterhaltungsbranche engagiert. Eines der nächsten Projekte, an dem er beteiligt ist, ist ein weiterer Gremlins-Teil, obwohl es sich nicht um eine Live-Action-Fortsetzung handelt, sondern um eine Zeichentrickserie für Max.

Es ist als Gremlins: The Wild Batch bekannt und wird anscheinend einen ähnlichen Aufbau und Ton wie die Zeichentrickserie Gremlins: Secrets of the Mogwai haben, die letztes Jahr debütierte. Erwarten Sie eine Serie, die sich eher an Jugendliche richtet, wenn auch mit dem charakteristischen Gremlins-Charme.

Schauen Sie sich unten den Trailer zu Gremlins: The Wild Batch an, bevor es am 3. Oktober auf Max debütiert.