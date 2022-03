Steven Spielberg hatte großen Einfluss auf Halo-Web-Serie

HQ

Am 24. März startet die Halo-TV-Serie von Paramount international auf dem Streaming-Dienst Paramount+, der in Deutschland nicht verfügbar ist. Das Projekt begann vor vielen Jahren als Kinofilm, den Regisseur Peter Jackson mit seinem Produktionsstudio Weta umsetzen wollte. Die Arbeiten wurden schließlich zu Steven Spielberg gereicht, der das Filmformat beibehalten wollte. Als aus Halo eine Serie werden sollte, übernahm erst Showtime und schlussendlich Paramount die Produktion.

Da die Filmadaption von Halo durch so viele Finger wanderte, haben wir bislang gedacht, dass der individuelle Einfluss beteiligter KünstlerInnen geringfügig sein dürfte. Das ist aber offenbar eine falsche Annahme: Gamesradar berichtet von einem Interview mit Total Film, in dem der Produzent Darryl Frank zum Beispiel die langanhaltende Unterstützung von Stephen Spielberg hervorhebt: "Wir haben es so behandelt, als wäre es das Erbe von Steven. Er [...] hat jedes Drehbuch gelesen, er war bei der Auswahl von [Managern], Autoren, Regisseuren, Darstellern, dem Produktions-Design und den visuellen Effekten beteiligt. Jeden Aspekt davon betrachtete er."