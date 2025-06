Steven Spielberg hat nicht vor, mit dem Filmemachen aufzuhören

HQ

Mit seinen 78 Jahren hat Steven Spielberg nicht die Absicht, in absehbarer Zeit in den Ruhestand zu gehen. Das machte er bei der Einweihung eines neu benannten Kinos in den Universal Studios deutlich, wo er unter dem Jubel des Publikums erklärte: "Ich habe viele Filme gemacht, und ich habe nicht vor, jemals in Rente zu gehen."

Er nutzte auch die Gelegenheit, um einige seiner bevorstehenden Projekte zu teilen: Ein von UFOs inspirierter Science-Fiction-Film soll im Sommer 2026 Premiere feiern, und er spielt mit dem Gedanken, einen Western zu drehen – etwas, das er noch nie zuvor wirklich erforschen konnte.

Spielbergs Haltung ist keine Überraschung – sein kreativer Funke und seine ehrgeizigen Projekte waren über die Jahrzehnte hinweg eine Konstante. Von seinem Durchbruch mit Der weiße Hai vor 50 Jahren bis hin zum Vorstoß in neue Genres ist klar, dass er das Filmemachen als lebenslange Berufung und nicht nur als Beruf ansieht.

In vielerlei Hinsicht verkörpert Spielberg den klassischen Hollywood-Regisseur – er blickt nicht nur auf vergangene Triumphe zurück, sondern blickt mit Neugier und dem brennenden Wunsch, weiterhin Geschichten zu erzählen, nach vorne.

Also, was sind Ihre Lieblingsfilme von Spielberg?