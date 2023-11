Steven Spielberg bezeichnet "Killers of the Flower Moon" als Scorseses Meisterwerk

HQ

Das Schreiben von Kritiken ist in der Regel die Berufung eines Filmkritikers und mit den heutigen offenen Medienplattformen ein Zeitvertreib für den Durchschnittsbürger, aber manchmal sind sogar Regisseure so begeistert von einem Film, dass sie nicht widerstehen können, ihn zu rezensieren. Jetzt ist es wieder passiert. Diesmal ist es Steven Spielberg, der im Kino war und Martin Scorseses Meisterwerk "Killers of the Flower Moon" gesehen hat, und er ist wirklich überglücklich, wenn der Ausdruck erlaubt ist.

Nun sei gesagt, dass es sich hier nicht um eine reguläre Rezension auf Papier handelt, sondern eher um eine Übersichtsdiskussion zwischen den beiden Herren. Am Montag wurden zwei der größten Filmemacher unserer Zeit auf eine Bühne gestellt, um über die diesjährigen Oscar-Nominierungen zu sprechen, als die Diskussion bei Scorseses Beitrag landete, der laut den Vorschauen mit Filmen wie Oppenheimer, Barbie, Poor Things, The Holdovers, Maestro, Past Lives, The Color Purple, Anatomy of a Fall und American Fiction zu kämpfen haben wird. Laut Spielberg, der eine Reihe von Meisterwerken in seinem eigenen Lebenslauf vorweisen kann, ist Killers of the Flower Moon der beste Film von Martin Scorsese. "Du bist der Meister unseres Mediums, und das ist dein Meisterwerk." unter anderem während der von The Playlist dokumentierten Podiumsdiskussion. Natürlich muss man berücksichtigen, dass Scorsese seit Jahrzehnten massive Filmerfolge einfährt. Schließlich sprechen wir von einhellig gefeierten Filmen wie Taxi Driver, Casino, Mafia Brothers, The Irishman, The Departed, Raging Bull, The Last Waltz und The Wolf of Wall Street, um nur einige zu nennen. Laut Steven Spielberg ist Killers of the Flower Moon sogar noch besser.

Der Film ist auch der elfte mit Robert De Niro, was die beiden Regisseure dazu veranlasst, darüber nachzudenken, dass tatsächlich ein Rekord in Reichweite ist. Drei weitere Filme mit "Bobby" und Scorsese sind auf Augenhöhe mit dem Duo John Ford und Wayne. Hier ist, was Spielberg über diese Enthüllung sagte:

"Es ist so toll, Bobby D und Leo D zusammen in diesem Film zu sehen. Ich habe gerade Bobby D und Leo D gemerkt. Aber dies ist deine sechste Zusammenarbeit mit Leo. Und du bist mit Bobby auf Platz 11 und nur noch drei Filme davon entfernt, den Rekord mit John Ford zu brechen, der John Wayne 14 Mal inszeniert hat. Mit Bobby kann man also noch nicht aufhören, mit Leo sechs Filme."

Nun fragen wir uns natürlich zwei Dinge. Hast du "Killers of the Flower Moon" schon gesehen und was ist dein Lieblingsfilm von Scorsese?