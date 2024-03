Steven Spielberg bestätigt, dass Ready Player Two in Arbeit ist

Ready Player One war eine der am meisten erwarteten Romanadaptionen der 2010er Jahre. Gamer, die endlich eine Geschichte über ihr Hobby bekommen und es keine Warnung vor den Gefahren des Spielens ist, fühlten sich an, als müsste sie über die Seiten eines Buches hinausgehen.

Der Ready Player One Film entsprach nicht ganz den Erwartungen, selbst mit Steven Spielberg an der Spitze. In einem kürzlichen Interview mit Showbiz 411 bestätigte Spielberg, dass eine Fortsetzung, Ready Player Two, in Arbeit sei, aber dass er nur diesen Film produzieren werde.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Ready Player Two, und es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir mehr darüber hören. Ready Player Two ist auch der Name der Fortsetzung des 2011 erschienenen Buches von Ernest Cline. Cline hatte die Fortsetzung bereits 2015 angekündigt, aber erst 2017 mit der Arbeit daran begonnen.