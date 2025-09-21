Steven Knight schreibt den nächsten James-Bond-Film nicht mit einem Schauspieler im Kopf

HQ

Jetzt, da wir wissen, wer den nächsten James-Bond-Film inszenieren wird und wer das Projekt schreiben wird, hat sich die Frage natürlich verschoben, wer den Mantel übernehmen und der nächste 007 werden wird.

Das ist nichts, was Drehbuchautor Stephen Knight wirklich aus der Ruhe bringt, der kürzlich im Gespräch mit BBC Radio 5 Live (danke, RadioTimes.com) erklärte, dass er das Drehbuch ohne einen Star im Kopf schreibt.

Auf die Frage, wer der nächste Bond sein wird, antwortete Knight: "Ich kann nicht darüber sprechen." Er wurde dann gefragt, ob er das Drehbuch ohne einen Schauspieler im Kopf geschrieben habe, worauf er antwortete : "Äh... ja."

Er fuhr fort, über das Projekt zu sprechen, indem er hinzufügte: "Es ist fantastisch, eingeladen zu werden, es zu machen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich hoffe, dass ich seit so vielen Jahren ein Bond-Fan bin und dass ich in der Lage sein werde, etwas zu produzieren, das gleich ist, aber anders, und besser, stärker und mutiger."

Auf die Frage, ob wir etwas von Knights Peaky Blinders Flair erwarten sollten, drückte er aus: "Wir werden sehen, wir werden sehen... Du weißt nicht, was passieren wird, bis du anfängst zu schreiben."

Bist du gespannt auf den nächsten 007-Film und wer wird deiner Meinung nach als James Bond besetzt sein?