Steven Knight, der Schöpfer von Peaky Blinders, kündigt weitere Projekte an, die über den Film hinausgehen

In einem kürzlichen Interview mit Times Radio deutete der Schöpfer von Peaky Blinders, Steven Knight, an, dass der kommende Film nicht das Ende des kultigen Krimidramas sein wird. Obwohl die Produktion des Films, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll, abgeschlossen ist, deutete Knight an, dass es weitere Peaky Blinders-Projekte geben könnte, sei es in Form von zusätzlichen Filmen oder Serien.

Während Knight sich zu Einzelheiten bedeckt hielt, versicherte er den Fans, dass Tommy Shelbys Geschichte noch nicht zu Ende ist. Der Film wird sich mit den Ereignissen nach der Serie befassen, wobei die Peaky Blinders-Stars Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan und Tim Roth in ihre Rollen zurückkehren. Der Film taucht in das England des Zweiten Weltkriegs ein und erweitert die Geschichte der Gang über die ursprünglichen sechs Staffeln hinaus.

