Steve Carrell und Tina Fey zeigen ihre Comedy-Fähigkeiten in der Netflix-Serie The Four Seasons

HQ

Netflix scheint ziemlich zuversichtlich zu sein, was seine kommende Comedy-Serie The Four Seasons angeht, da wir bei mehreren Gelegenheiten Ausschnitte und Einblicke in die Serie gesehen haben. Zugegeben, wenn man eine Besetzung hat, zu der Steve Carrell, Tina Fey, Colman Domingo und Will Forte gehören, und ein Drehbuch, das von Fey und ihren Freunden Tracey30 Rock Wigfield und Lang Fisher geschrieben wurde, wäre man wahrscheinlich ziemlich zuversichtlich.

The Four Seasons folgt einer Gruppe langjähriger Freunde, die im Laufe von vier saisonalen Ferien im Frühling, Sommer, Herbst und Winter die Irrungen und Wirrungen des Lebens erleben.

Die Serie scheint von allem etwas zu haben, und Sie können sich im neuen Trailer unten noch einmal davon überzeugen, was Sie zweifellos dazu bringen wird, sie auf Ihre Netflix-Watchlist setzen zu wollen. The Four Seasons wird am 1. Mai debütieren.