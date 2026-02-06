Steve Carrell kehrt in der HBO-Max-Comedyserie Rooster aufs College zurück

Steve Carrell ist einer der besten und bekanntesten, wenn es um Comedy geht. Zu diesem Zweck wird der ehemalige The Office-Star bald für ein neues Projekt von HBO Max, bekannt als Rooster, in das Genre zurückkehren.

Diese Serie folgt einem berühmten Autor, der aufs College zurückkehrt, um einige Probleme und Probleme zu bewältigen, die seine Tochter verursacht hat. Die Dinge werden jedoch bald komplexer, als die Schüler beginnen, sich mit dem Autor zu verbinden und ihn mit seiner berühmtesten Figur, dem fiktiven Hahn, zu verbinden. Das führt zu allerlei verrückten Eskapaden, während er seine Rückkehr in die Wissenschaft meistert.

Der Film feiert am 8. März auf HBO Max Premiere (wahrscheinlich am 9. März für die in Großbritannien und Europa), und unten sieht man einen Blick auf Rooster im offiziellen Trailer, der eine gute Vielfalt an Komödie und Drama bietet.