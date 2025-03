Steve Carell, Tina Fey und Colman Domingo sind die Hauptdarsteller der Netflix-Serie "The Four Seasons"

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Comedy-Serie sind, in die Sie sich diesen Frühling hineinbeißen können, hat Netflix vielleicht gerade die Lösung vorgestellt. Der Streamer hat einen ersten Blick auf die kommende The Four Seasons geworfen, eine Comedy-Show, die Steve Carell und Tina Fey wieder zusammenbringt, das Paar neben Colman Domingo und Will Forte spielt und Fey sogar wieder mit ihren exzellenten Co-Autoren und Produzenten Lang30 Rock Fisher und Tracey Wigfield zusammenarbeitet.

Unnötig zu erwähnen, dass in dieser kommenden Serie viel Talent steckt, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Worum es geht, hat Netflix in einer Zusammenfassung von Netflix Tudum genau das erklärt:

"Sechs alte Freunde machen sich auf den Weg zu einem entspannten Wochenende, nur um zu erfahren, dass ein Paar in der Gruppe kurz vor der Trennung steht. Die drei Paare - Kate (Fey) und Jack (Forte), Nick (Carell) und Anne (Kenney-Silver) sowie Danny (Domingo) und Claude (Calvani) - sind von der Nachricht völlig erschüttert."

The Four Seasons wird am 1. Mai auf Netflix erscheinen, und da das immer näher rückt, wurde der erste Trailer für die Serie veröffentlicht, den Sie unten selbst sehen können.