Steve Buscemi ist dem Far Cry-Cast beigetreten

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Ende letzten Jahres wurde schließlich bestätigt, dass Far Cry unter der Regie von Alien: Earth-Schöpfer Noah Hawley als TV-Serie adaptiert werden würde. Er wird sowohl als Showrunner als auch als Regisseur der ersten beiden Episoden fungieren.

Wie wir bereits berichtet haben, wird die Serie nicht auf einem bestimmten Spiel basieren; Stattdessen wird es ein eigenes, einzigartiges Konzept haben, und die Idee ist, eine Art Anthologie zu sein, in der jede Staffel eigenständig ist und neue Schauspieler präsentiert (genau wie die Spiele). Wir wissen noch nicht viel darüber, aber wir werden wahrscheinlich bald mehr erfahren, da die Besetzung in vollem Gange ist und der Hollywood Reporter nun bekannt gibt, dass niemand Geringerer als Steve Buscemi in die Besetzung aufgenommen wurde.

Wir wissen bereits, dass Lizzy Caplan (die Now You See Me-Filme) und Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia) in Far Cry mitspielen – obwohl wir noch nicht wissen, wen einer von beiden spielen wird.