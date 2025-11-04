Sternenfressendes Schwarzes Loch entfesselt das stärkste Flare, das jemals aufgezeichnet wurde

HQ

Astronomen haben den energiereichsten Flare, der jemals beobachtet wurde von einem supermassereichen Schwarzen Loch entdeckt, nachdem es einen massereichen Stern zerrissen und verschlang, der zu nahe gewandert war.

Auf seinem Höhepunkt war die Eruption 10 Billionen Mal heller als die Sonne, so eine Studie, die am Dienstag in Nature Astronomy veröffentlicht wurde. Das Ereignis ereignete sich etwa 11 Milliarden Lichtjahre entfernt, ausgelöst durch ein Schwarzes Loch mit etwa 300 Millionen Mal der Masse unserer Sonne.

"Es scheint plausibel, dass er in eine Kollision mit einem anderen massereichen Körper in seiner ursprünglichen Umlaufbahn verwickelt war, die ihn im Wesentlichen einschleuderte", sagte der Caltech-Astronom Matthew Graham der Hauptautor der Studie.

Eine kolossale kosmische Fütterung

Die Schwerkraft des Schwarzen Lochs dehnte den dem Untergang geweihten Stern in einen dünnen Gasstrom aus, ein Prozess, den Wissenschaftler " Spaghettifikation " nennen. Als sich das Material spiralförmig nach innen bewegte, heizte es sich auf und emittierte einen immensen Energieausbruch, der die rekordverdächtige Eruption erzeugte.

Forscher schätzen, dass der Stern zwischen 30 und 200 Mal die Masse der Sonne hatte, was ihn ungewöhnlich groß macht. Sterne dieser Größe sind extrem selten und kurzlebig, sagte K.E. Saavik Ford, Co-Autor und Astronom an der City University of New York.

"Sterne dieser Masse sind spektakulär selten, sowohl weil kleinere Sterne häufiger geboren werden als auch weil sehr massereiche Sterne ein sehr kurzes Leben haben." erklärte Ford. Die Eruption hellte sich um den Faktor 40 auf, bevor sie im Juni 2018 ihren Höhepunkt erreichte und sichtbar bleibt, wenn auch langsam verblasst. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der gesamte Prozess etwa 11 Jahre dauern wird.