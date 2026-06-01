Stephen Spielberg über KI: "Ich glaube nicht, dass es einen Ersatz für die Seele gibt"

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Es gibt nur wenige Regisseure, wenn überhaupt, die eine so beeindruckende Auswahl an ikonischen Filmen vorweisen können wie Stephen Spielberg. Von Jaws bis E.T., Jurassic Park, Schindler's List, Der gerettete Private Ryan und viele, viele mehr (ja, wir wissen, dass wir die ursprüngliche Indiana-Jones-Trilogie nicht einmal erwähnt haben).

Das macht ihn natürlich besonders interessant, wenn es um Film geht, da er eindeutig weiß, wovon er spricht. Im IMO-Podcast sprach er das Phänomen der KI an, das, wie wir alle wissen, in letzter Zeit ein heißes Thema ist. Viele befürchten, dass faule und geizige Hollywood-Manager in Zukunft künstliche Intelligenz Drehbücher schreiben lassen werden, was bedeuten würde, dass die menschliche Perspektive verschwinden würde.

Spielberg gibt bereitwillig zu, dass er nicht viel über KI weiß, aber eines weiß er: Es ist schwer, eine Seele zu ersetzen:

"Wo ich KI nicht mag, ist, wenn sie eine Position einnimmt oder ein leerer Stuhl am Schreibtisch steht. Es gibt sechs Autoren, und es gibt einen leeren Stuhl, und vor dem leeren Stuhl steht ein Computer, und es ist der siebte Autor. Ich bin nicht bereit, sie zu ersetzen, weil ich nicht wirklich an Empfindungsfähigkeit glaube. Ich glaube nicht, dass es einen Ersatz für die Seele gibt. Ich glaube nicht, dass das ein erfindbarer Algorithmus ist."

Er ist jedoch nicht gegen KI und sieht großes Potenzial darin in Bereichen wie Gesundheitswesen und Bildung. Aber wenn es um künstlerisches Schaffen geht, ist er der Meinung, dass Computer ausgeschlossen werden sollten:

"Aber sag mir nicht, dass ich nicht den richtigen Antagonisten in diesem Film habe, sag mir nicht, wie ich meinen Dialog für diese Figur schreiben soll, sag mir nicht, wohin die Kamera muss."

Die kommenden Jahre werden spannend, da wir sehen, wie die Filmindustrie KI im Filmemachen einsetzt und wie sie langfristig bestmöglich genutzt werden kann.