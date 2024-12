Stephen Kings The Running Man Reboot erweitert die Starbesetzung um einen Dexter-Darsteller

Laut Deadline hat sich David Zayas, der Schauspieler, den Sie wahrscheinlich aus seiner Rolle als Angel Batista in Dexter kennen, gerade der Besetzung des kommenden Reboots von Stephen Kings The Running Man angeschlossen. Unter der Regie von Edgar Wright spielt Glen Powell in dieser neuen Adaption von Kings Roman aus dem Jahr 1982 Ben Richards, einen Mann, der in einer tödlichen Spielshow im Fernsehen antritt, um einen lebensverändernden Geldpreis zu gewinnen. Zayas schließt sich einer hochkarätigen Besetzung an, zu der Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera und Emilia Jones gehören.

David Zayas als Angel Batista in Dexter (2006-2013).

Die Geschichte spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Regierung die Medien kontrolliert und brutale Spielshows einsetzt, um die Öffentlichkeit zu unterhalten. Richards meldet sich freiwillig für die Show in der Hoffnung, Geld zu gewinnen, um seine Familie zu retten. Die Originalverfilmung von The Running Man aus dem Jahr 1987 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle wurde mit ihrer actionreichen, futuristischen Interpretation von Kings Geschichte zu einem Kultklassiker.

Zayas wird Richard Manuel spielen, obwohl Details über die Rolle seiner Figur unter Verschluss bleiben. Seine Besetzung trägt zur wachsenden Vorfreude auf den Film bei, der der ursprünglichen Geschichte eine moderne Wendung verleiht. Wright, der für Filme wie Shaun of the Dead bekannt ist, hat seinen einzigartigen Stil in das Projekt einfließen lassen und verspricht eine aufregende neue Herangehensweise an den Thriller. The Running Man soll am 21. November 2025 in die Kinos kommen, die Produktion ist im Gange.

Was denkst du über die neue Richtung, die Edgar Wright mit diesem Stephen-King-Klassiker einschlägt? Sind Sie gespannt darauf, die hochkarätige Besetzung in Aktion zu sehen?