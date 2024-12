Stephen Kings The Running Man -Adaption rückt in die Veröffentlichung vor

Laut Deadline hat das mit Spannung erwartete Running Man-Remake von Regisseur Edgar Wright seinen Veröffentlichungstermin auf den 7. November 2025 verschoben. Diese strategische Änderung verschafft dem dystopischen Thriller einen zweiwöchigen Vorsprung vor Universals Wicked: For Good, dem Nachfolger der erfolgreichen Musical-Adaption.

Die Entscheidung von Paramount ist wahrscheinlich auf die nachgewiesene Dominanz von Wicked an den Kinokassen zurückzuführen. Der erste Wicked-Film stieg zu einem der Top-Verdiener des Jahres 2024 auf und konkurrierte mit Schwergewichten wie Barbie und Gladiator II. Durch die Verschiebung vermeidet The Running Man, in den Schatten gestellt zu werden, und lässt sich Raum geben, zu glänzen, bevor das Publikum in das magische Land Oz zurückkehrt.

Basierend auf dem Roman von Stephen King und mit Glen Powell, Katy O'Brian und Lee Pace verspricht The Running Man, die dystopische Death-Game-Erzählung mit Wrights charakteristischem Filmemacher-Flair neu zu erfinden. Dieser Schritt positioniert den Film als ein Muss, das man Anfang November gesehen haben muss, und fängt die Begeisterung ein, bevor Wicked: For Good das Thanksgiving-Fest dominiert.

Fans beider Filme können nun zwei herausragende Veröffentlichungen genießen, ohne sich für eine Seite entscheiden zu müssen, was das Filmprogramm des Jahres 2025 umso spannender macht. Sind Sie gespannt auf Edgar Wrights Vision von The Running Man ?