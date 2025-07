Stephen Kings Das Mädchen erwacht unter der Regie von JT Mollner zu neuem Leben

Stephen Kings endloser Griff nach der Welt des Horrors zeigt keine Anzeichen eines Loslassens. Wie The Hollywood Reporter bekannt gab, hat Lionsgate nun offiziell grünes Licht für eine neue Adaption von Das Mädchen gegeben.

Das Projekt wird von JT Mollner inszeniert, der bereits an einer anderen King-Adaption beteiligt war (The Long Walk, der diesen September in die US-Kinos kommt). Nun tritt Mollner erneut hinter die Kamera, diesmal um die Geschichte von Trisha McFarland zu erzählen, einem neunjährigen Mädchen, das sich in den tiefen Wäldern des Appalachian Trail verirrt. Mit nichts als einem Walkman und ihrer Fantasie klammert sich Trisha an ihre Liebe zum Baseball und an ihr Idol Tom Gordon, einen echten Pitcher der Red Sox, der in ihrem halluzinatorischen Kampf ums Überleben zu einer Art Schutzengel wird.

Mehr psychologisch als übernatürlich, ist Das Mädchen ein schauriger Abstieg in Einsamkeit und Angst, gekleidet als dunkles Märchen. Es ist weit entfernt von Kings blutigeren Ausflügen, aber nicht weniger erschreckend in seiner stillen Enträtselung der menschlichen Psyche.

Möllner scheint eine passende Ergänzung zu sein. Sein Film Strange Darling aus dem Jahr 2023 war ein wilder, einfallsreicher Slasher, der die Erzählstruktur so lange verbiegte, bis er schrie. Während er in den Kinos weitgehend unbemerkt blieb und weltweit weniger als 5 Millionen Dollar einspielte, gewann er Fans in hohen Positionen, darunter King selbst. Kritiker lobten den mutigen Schnitt des Films, die wechselnden Perspektiven und die herausragende Leistung von Willa Fitzgerald und nannten ihn ein seltenes Beispiel dafür, wie das Genre auf den Kopf gestellt wird.

Jetzt, mit Tom Gordon, hat Mollner die Chance, den gleichen Erfindungsreichtum in eine Geschichte einzubringen, die Sensibilität, Spannung und einen surrealen Touch erfordert.

Hinter dem Projekt steht ein starkes Produktionsteam, zu dem Roy Lee (It, Doctor Sleep), Christine Romero, Ryan Silbert und Andrew Childs gehören. Nathan Kahane von Lionsgate wird ebenfalls als Produzent tätig sein, nachdem er als Leiter der Filmgruppe des Studios zurückgetreten ist. Das Studio hat dieses Projekt schon lange umkreist, und in einem Jahr, das bereits vollgepackt ist mit King-Adaptionen (The Monkey, The Life of Chuck, The Running Man, The Long Walk, The Institute, IT: Welcome to Derry), verspricht Das Mädchen sich abzuheben, nicht durch Blut, sondern durch Angst, die langsam eindringt, wie Dunkelheit durch die Bäume.

