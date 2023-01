Stephen Kings The Boogeyman kommt im Juni in die Kinos

Stephen King ist einer der kultigsten Horrorautoren aller Zeiten. Der Autor scheint in der Lage zu sein, kontinuierlich erschreckende und verrückte Geschichten zu produzieren, die immer auch in den Film adaptiert zu werden scheinen. Die heutigen Nachrichten greifen dies auf.

Denn der erste Trailer für den kommenden The Boogeyman ist da und gibt uns einen Einblick in das wirklich monströse und beunruhigende Wesen, das Kinder verfolgt und erschreckt, während Erwachsene weg sind.

Der Film kommt am 2 . Juni 2023 in die Kinos, und wenn Sie die nächsten Nächte damit verbringen möchten, eine Taschenlampe fest zu halten und dunkle Räume in Ihrem Haus zu meiden, schauen Sie sich den Trailer unten an.