Stephen Kings Never Flinch kommt im Mai 2025

HQ

Stephen King wird die Leser mit seinem neuesten Werk Never Flinch erneut heimsuchen. Der Roman erzählt zwei miteinander verflochtene Geschichten: eine über einen Mörder auf einer Rachemission und eine andere über eine Bürgerwehr, die es auf eine feministische Sprecherin abgesehen hat.

Wie Entertainment Weekly enthüllte, werden bekannte Gesichter wie Holly Gibney, die bei den Fans beliebte Detektivin aus Mr. Mercedes und The Outsider, zurückkehren, um bei der Lösung eines dunklen und verstörenden Falls zu helfen. Die Geschichte beginnt damit, dass Detective Izzy Jaynes einen kryptischen Brief von einem Mörder erhält, der eine Kette von Ereignissen in Gang setzt, die sie – und andere – in Gefahr bringt. Währenddessen wird eine umstrittene Frauenrechtlerin zur Zielscheibe eines gefährlichen Stalkers, was Holly dazu veranlasst, als ihre Leibwächterin einzuspringen.

Der Roman kommt am 27. Mai 2025 in die Regale. Freuen Sie sich darauf, wieder in die Welt von Stephen King einzutauchen?