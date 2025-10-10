Stephen King warnt vor Trump auf X

HQ

Stephen King meldete sich erneut auf seiner Social-Media-Plattform zu Wort. Diesmal, um Alarm zu schlagen wegen der jüngsten Aktionen von US-Präsident Donald Trump, der davor warnte, dass die Stationierung von Truppen in Großstädten einen Schritt in Richtung autoritärer Kontrolle signalisieren könnte.

Stephen Kings jüngster Beitrag folgt auf frühere scharfe Kritik an der Regierung und ihrem Führungsstil. Nun schlug der Horrorautor vor, dass solche Schritte ein Klima schaffen könnten, in dem das Wählen eingeschränkt wird, und bezeichnete dies als eine allmähliche Erosion demokratischer Normen.

Stephen King warnt auf X (8. Oktober 2025) vor Trump : "Truppen in Großstädten. Als nächstes könnte Trump erklären, das nationale Klima sei "einfach zu gefährlich", um 2026 zu wählen. So funktioniert die autoritäre Machtübernahme. Schritt für Schritt."

